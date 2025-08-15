Встреча Путина и Трампа
15 августа, 01:44

Новый порядок медосвидетельствования на опьянение в России вводят с 1 сентября

С 1 сентября россияне столкнутся с новым порядком медосвидетельствования на состояние опьянения. Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров уточнил, что изменений будет не много.

Теперь увеличится интервал между двумя продувками алкотестером. Ранее этот промежуток составлял 15-20 минут, а с 1 сентября он составит 15-25 минут. Также для анализа мочи понадобится сдать её в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование. Если не успеть, то придётся сдавать кровь. Кроме того, медицинские учреждения должны будут хранить биоматериалы в течение трёх месяцев с момента оформления справки.

По мнению Машарова, новый порядок должен повысить объективность результатов медицинских проверок.

«Если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке»,приводит комментарий общественника ТАСС.

Кстати, с 1 августа водители получают медицинские справки в электронном формате после прохождения медкомиссии. Документы нужно предъявлять в ГИБДД, где их загружают в базу.

