14 августа, 06:57

В МВД опровергли сообщения о запрете заглушек и цветных ремнях безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliia Orletska

МВД России официально опровергло информацию о планах ввести обязательное использование ремней безопасности с уникальной расцветкой или запретить продажу специальных заглушек для них.

В заявлении министерства подчёркивается, что на текущий момент никаких законодательных предложений по изменению правил эксплуатации ремней безопасности не поступало. Ведомство не выступало с инициативами, связанными с применением подобных нестандартных методов повышения безопасности на дорогах.

«На данный момент МВД России не выходило с предложениями по внесению изменений в законодательство в части, касающейся применения указанных методов», — заверили в ведомстве.

Ранее российские СМИ писали, что Министерство внутренних дел РФ якобы на законодательном уровне предложило закрепить применение цветных ремней безопасности, а также запретить продавать заглушки для них. Это объяснялось тем, что чёрный ремень трудно заметить на водителе в тёмной одежде.

