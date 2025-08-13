Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 09:32

МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nataliia Orletska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nataliia Orletska

Министерство внутренних дел РФ предложило закрепить на законодательном уровне обязательное применение ремней безопасности со специальной контрастной расцветкой, а также запретить продажу и распространение заглушек для них. Об этом говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

Ведомство считает целесообразным внести изменения в технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств», дополнив его требованиями о датчиках длины вытянутой лямки, постоянном звуковом сигнале и визуальном предупреждении всех пассажиров о непристёгнутом ремне.

В России могут снова разрешить тонировку передних стёкол авто
В России могут снова разрешить тонировку передних стёкол авто

В МВД пояснили, что на тёмной или однотонной одежде стандартные ремни плохо заметны, что затрудняет фиксацию нарушений. Контрастная расцветка — например, чёрно-белая со светоотражающими элементами — позволит надёжнее выявлять непристёгнутых водителей и пассажиров, в том числе в тёмное время суток.

Кроме того, в обзоре указывается, что увеличение числа комплексов фотовидеофиксации поможет повысить неотвратимость наказания и, как следствие, процент людей, использующих ремни безопасности.

С 1 сентября — новые штрафы и запреты: Что изменится для водителей, родителей и работников
С 1 сентября — новые штрафы и запреты: Что изменится для водителей, родителей и работников

А ранее российские водители потребовали пересмотреть правила установки глушилок на дорогах. Эти приспособления нередко монтируются с нарушением законодательства владельцами различных гражданских объектов, таких как АЗС, нефтебазы и логистические комплексы. Следствием этого является исчезновение мобильной связи и GPS-навигации на участках трасс в радиусе от 3 до 5 километров.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Законы
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar