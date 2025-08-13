МВД предложило запретить заглушки для ремня безопасности

Министерство внутренних дел РФ предложило закрепить на законодательном уровне обязательное применение ремней безопасности со специальной контрастной расцветкой, а также запретить продажу и распространение заглушек для них. Об этом говорится в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС.

Ведомство считает целесообразным внести изменения в технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств», дополнив его требованиями о датчиках длины вытянутой лямки, постоянном звуковом сигнале и визуальном предупреждении всех пассажиров о непристёгнутом ремне.

В МВД пояснили, что на тёмной или однотонной одежде стандартные ремни плохо заметны, что затрудняет фиксацию нарушений. Контрастная расцветка — например, чёрно-белая со светоотражающими элементами — позволит надёжнее выявлять непристёгнутых водителей и пассажиров, в том числе в тёмное время суток.

Кроме того, в обзоре указывается, что увеличение числа комплексов фотовидеофиксации поможет повысить неотвратимость наказания и, как следствие, процент людей, использующих ремни безопасности.