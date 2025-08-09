С 1 сентября — новые штрафы и запреты: Что изменится для водителей, родителей и работников С 1 сентября 2025 года в силу вступят новые ограничения. Они будут касаться порядка получения водительских прав, трудовых отношений и семейного права. Life.ru рассказывает, чего ждать от новых законов водителям, родителям и трудящимся. 9 августа, 06:00 С 1 сентября россиян ждут новые запреты и новые штрафы. Если хотели получать права, есть вероятность, что уже не сможете. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov, ViDI Studio

Теперь понятно, почему август 2025 — такой тревожный месяц! Просто с 1 сентября 2025-го вступит в силу ряд законов, которые ограничат россиян. Но будут и те, что действительно могут сделать нашу жизнь лучше. Как правило, законы касаются трудовых прав, порядка рождения, регистрации и воспитания детей, а также порядка допуска граждан к управлению транспортными средствами. Есть законы также для бизнеса и мигрантов. Рассказываем подробности в материале.

Что изменится для водителей с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые ограничения и повышение пошлин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Те, кто может получить водительские права, в 2025 году заплатят за них больше денег. Пошлина на водительские права вырастет до 4–6 тысяч рублей, регистрация авто с номерами будет стоить 3 тысячи, паспорт транспортного средства обойдётся в 1200 рублей, а международные права — в 3200 рублей. А те, кто долгое время водил машину, накопил приличный стаж и скоро должен будет проходить медкомиссию для продления прав, столкнутся с сюрпризом!

Количество людей, пригодных к управлению транспортными средствами, в России с 1 сентября сократится. В противопоказания к вождению добавили синдром Туретта и синдром Аспергера. Первое — это когда у человека возникают тики, часто связанные с внезапными движениями или же употреблением нецензурной брани. Второе — официальное название аутизма. Ганс Аспергер был детским психиатром, который сотрудничал с нацистами и помогал им «отделять» больных детей от здоровых. Вы можете догадаться, какой была судьба «больных». А ещё водительские права теперь не смогут получать лица с расстройствами зрения, которые предполагают аномальное восприятие цвета. Мера будет действовать как при получении водительских прав, так и при продлении.

Что изменится для детей и родителей с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые законы о регулировании семьи, воспитания, образовательной деятельности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Ivochkina

Уже 1 сентября 2025 года в России начнёт действовать новый ГОСТ на школьную форму. По закону одежда школьников должна быть светской, комфортной и эстетичной. Деловой стиль, удобный покрой для сидения и ходьбы, отсутствие противоправной символики — это основное. Государственные символы РФ, а также знаки патриотических движений поощряются. Решение о введении единой школьной формы и её соответствии ГОСТу принимает школа.

А ещё права детей в школе существенно расширят. Кроме ГОСТа на форму, школьников и родителей ждут следующие нововведения. Поступление в школу до 6,5 года.

Право на вторую попытку поступить в 1-й класс.

Право спать на продлёнке в 1-м классе.

Бесплатное питание с 1-го по 4-й класс.

Бесплатные курсы программирования, допобразование и право поступить в 10-й класс с тройками.

Право на вход в класс после звонка, право выйти в туалет во время урока.

Право перехода на заочное или домашнее обучение.

Теперь можно официально не носить сменную обувь.

Что изменится в трудовом законодательстве с 1 сентября 2025 года

Скоро в трудовом законодательстве появятся новые «подарки» от законотворческой системы нашей страны. Фото © ТАСС / Екатерина Кузьмина / РБК

Каждый работодатель сможет на своё усмотрение установить 1 сентября 2025 года выходным днём. Это даже можно оформить в качестве однодневного оплачиваемого отпуска. Мера касается только родителей детей-школьников. А студенты непедагогических вузов смогут устроиться на работу в школу или колледж до III курса. После III курса люди с профильным образованием тоже смогут устроиться на работу в образовательное учреждение, но при условии прохождения программы профессиональной переподготовки. Эта мера направлена на увеличение престижа профессии учителя и утоление «кадрового голода» в сельских школах. Теперь вашим сельским учителем может в теории стать человек из МГИМО или ВШЭ.

Новые законы для бизнеса с 1 сентября 2025 года

На 1 сентября 2025 года запланированы небольшие изменения в порядке оказания услуг связи. Они коснутся бизнеса напрямую. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон о маркировке телефонных звонков. Если вы звоните с номеров, которые зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, звонок обязательно будет маркироваться. Это мера защиты от телефонного мошенничества. А ещё маркировка звонков призвана повысить качество бизнес-коммуникаций. И ещё одна схожая мера, что коснётся и физлиц, — если счета абонента арестованы, связью он тоже не сможет пользоваться. А Федеральная налоговая служба сможет списывать долги по налогам и штрафам без суда.

Новые законы для мигрантов с 1 сентября 2025 года

Уже с 1 сентября мигранты столкнутся с некоторым ужесточением регулировки их трудовой деятельности в стране. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Миграционное законодательство с 1 сентября этого года потрясёт ряд принципиально новых мер. Впервые введут пошлины за постановку иностранного гражданина на учёт по месту пребывания, выдачу патента на работу и продление срока пребывания в стране. Также увеличатся пошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства и любые регистрационные действия, связанные с разрешениями на управление транспортом.

Жизнь в нашей стране постоянно меняется. И для того чтобы вовремя и адекватно реагировать на вызовы времени, вводятся различные законодательные меры. Спать на продлёнке — это приятно. А потерять водительские права из-за синдрома Аспергера — уже не очень. Недавно Life.ru выяснял, кому могут ограничить выезд из страны и на каких основаниях.

Авторы Анна Волкова