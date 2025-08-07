В России могут снова разрешить тонировку передних стёкол авто

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» разработали инициативу, которая предлагает отменить административную ответственность за тонированные стёкла авто. Соответствующий проект закона разместили в базе правовых актов.

Авторы документа предлагают внести изменения в статью 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, убрав из неё запрет на тонировку передних стёкол машин. В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что это распространённая международная практика, которая способствует снижению ослепления водителя ярким светом фар встречных автомобилей в тёмное время суток, а также уменьшает блики от солнечных лучей в дневное время.

«Более того, тонированные стёкла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля», — сказано в тексте пояснительной записки.

А вот депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что затонированная машина говорит о нетрадиционной сексуальной ориентации* водителя. По его словам, за такими стёклами занимаются «содомскими утехами» с однополыми партнёрами, утопая в «греховном омуте».