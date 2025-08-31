Мессенджер MAX
31 августа, 00:57

Названы регионы России, в которых чаще всего нарушают ПДД

РИАН: Москва, Подмосковье и Дагестан стали лидерами по числу нарушителей ПДД

Обложка © Life.ru

Москва оказалась лидером по количеству нарушителей правил дорожного движения среди субъектов РФ. Второе и третье места этого антирейтинга заняли Подмосковье и Республика Дагестан соответственно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистику Министерства внутренних дел России.

В прошлом году в России по меньшей мере 11,8 миллиона водителей нарушили ПДД. Среди них 1,16 миллиона были москвичами, ещё 1,14 миллиона нарушений произошли в Московской области. В Дагестане в этот период зарегистрировали 516 тысяч нарушений правил дорожного движения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в совокупности выявили 523 тысячи водителей, не соблюдающих ПДД.

Среди федеральных округов России первое место по количеству нарушений занял Центральный федеральный округ с 3,4 миллиона случаев. На втором месте расположился Приволжский федеральный округ, где правилами движения пренебрегли 1,8 миллиона человек. 1,1 миллиона нарушений зафиксировали в Северо-Кавказском федеральном округе.

В России могут создать специальные ПДД для роботов-доставщиков
Напомним, с 1 сентября 2025 года российские водители столкнутся с обновлёнными нормами, касающимися движения и административного контроля. Нововведения касаются правил перевозки детей, поведения при встрече с экстренными службами, медицинских осмотров водителей и регулирования рынка топлива. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

Виталий Приходько
