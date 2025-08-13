Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 14:39

В России могут создать специальные ПДД для роботов-доставщиков

Автоэсперт Шапарин: Спрос на роботов-доставщиков есть в РФ из-за дефицита кадров

Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Обложка © ТАСС / Елена Мельникова

Спрос на роботов-доставщиков растёт по всей России из-за нехватки кадров в данной сфере. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, сейчас важно разработать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их передвижения по дорогам. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Когда будет введён экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят», — прокомментировал Шапарин.

В рамках новых правил для роботов планируется создать специальные правила, включающие ограничения скорости. Кроме того, каждый ровер будет застрахован на случай ДТП с установленным лимитом покрытия ущерба. Конечно, появятся возможные трудности с их тестированием и использованием в некоторых районах, например, в историческом центре Санкт-Петербурга из-за высоких бордюров.

«Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде», — заявил Шапарин.

Эксперт Митюков: В Петербурге подорожает доставка после запрета о найме мигрантов
Эксперт Митюков: В Петербурге подорожает доставка после запрета о найме мигрантов

Ранее Life.ru рассказал, что в Совете Федерации предложили разработать единый профессиональный стандарт для курьеров. Сотрудники подобных служб часто спешат выполнить как можно больше заказов, нарушая ПДД и создавая угрозу для жизни и здоровья людей. В качестве одного из требований, необходимого для устройства на работу, озвучили отсутствие судимостей в прошлом.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar