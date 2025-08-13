В России могут создать специальные ПДД для роботов-доставщиков
Автоэсперт Шапарин: Спрос на роботов-доставщиков есть в РФ из-за дефицита кадров
Обложка © ТАСС / Елена Мельникова
Спрос на роботов-доставщиков растёт по всей России из-за нехватки кадров в данной сфере. По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, сейчас важно разработать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их передвижения по дорогам. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Когда будет введён экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят», — прокомментировал Шапарин.
В рамках новых правил для роботов планируется создать специальные правила, включающие ограничения скорости. Кроме того, каждый ровер будет застрахован на случай ДТП с установленным лимитом покрытия ущерба. Конечно, появятся возможные трудности с их тестированием и использованием в некоторых районах, например, в историческом центре Санкт-Петербурга из-за высоких бордюров.
«Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде», — заявил Шапарин.
