Юрист раскрыла, какие изменения ждут автомобилистов осенью
Юрист Соловьёва: С 1 сентября вступают в силу новые нормы ПДД
С 1 сентября 2025 года российские водители столкнутся с обновлёнными нормами, касающимися движения и административного контроля. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт «Народного фронта. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьёва. Нововведения касаются правил перевозки детей, поведения при встрече с экстренными службами, медицинских осмотров водителей и регулирования рынка топлива.
Правила перевозки детей теперь соответствуют современным требованиям технических регламентов к детским удерживающим системам. Водители обязаны соблюдать новые требования при встрече со спецтранспортом с проблесковыми маячками: перестраиваться на другую полосу или съезжать на обочину, не обгонять машины и не двигаться наравне с ними.
Список медицинских противопоказаний пополнился детским аутизмом и аномалиями цветового зрения. Кроме того, интервал между проверками на алкоголь увеличен с 20 до 25 минут. А для стабилизации внутреннего рынка введены ограничения на экспорт бензина, юридические лица с иностранным участием, работающих в сфере такси, столкнутся с ограничением деятельности.
