Психиатр объяснил новый список противопоказаний для водителей

С 1 сентября в России действует обновлённый список медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, который теперь включает ряд психических расстройств. Оправданность таких нововведений в интервью «Постньюс» прокомментировал психиатр, нарколог и психотерапевт Василий Шуров. Эксперт заявил, что включение в перечень расстройств развития является логичным шагом.

«Люди в таком состоянии не могут оценивать дорожную ситуацию и быстро принимать решения», — пояснил Шуров.

Психиатр добавил, что лица с тяжёлыми формами расстройств аутистического спектра и аффективными расстройствами обычно и сами не стремятся сесть за руль. При этом тем, у кого наблюдаются лёгкие формы, например, синдром Аспергера, в России редко устанавливают официальный диагноз.

Шуров подчеркнул, что новые меры не носят дискриминационного характера, приведя в пример депрессию. Он считает, что при таком тяжёлом состоянии человеку целесообразнее сначала пройти курс лечения и лишь потом садиться за руль, чтобы избежать рисков, связанных с замедленной реакцией, негативным настроем или суицидальными мыслями.

По словам специалиста, в настоящее время остаётся неясным, каким именно образом будет проводиться тестирование будущих водителей на наличие психиатрических патологий. Сейчас врачи в основном проверяют, не состоит ли кандидат на учёте в психоневрологическом диспансере.