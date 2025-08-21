Госавтоинспекция начнёт отбирать права у водителей после визита к врачу

Госавтоинспекция с марта 2027 года получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем. Это позволит лишать водителей прав после визита к врачу. Соответствующий законопроект уже одобрен.

Согласно документу, информация о состоянии водителя будет передаваться в ГАИ не только после прохождения обязательных медкомиссий, но и при любых визитах к врачу. Если у пациента выявят диагноз, при котором управление авто опасно, водительские права могут временно изъять. Для прохождения лечения и подтверждения восстановления здоровья отводится месяц, после чего документ возвращается водителю.

На данный момент обязательный медосмотр для водителей проводится раз в десять лет, а новый закон позволит обновлять сведения о состоянии здоровья после каждого похода к врачу.