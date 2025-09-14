Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 19:45

Автоэксперт рассказала, кому грозит переплата за утильсбор до миллиона рублей

Автоэксперт Акимова допустила прибавку к утильсбору до миллиона рублей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Изменения в правилах утилизационного сбора в случае принятия затронут все легковые автомобили, однако наибольший эффект окажут на машины с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил и в основном будут касаться физических лиц, предупредила автоэксперт Татьяна Акимова.

По её словам, позиция Минпромторга заключается в необходимости устранить искажения между официальными поставками и ввозом физических лиц, а также привязать платежи к фактическим характеристикам автомобиля, начиная с мощности, чтобы добиться более справедливого и технически понятного расчёта. Ещё одной целью изменений является дофинансирование отраслевых программ.

В России предлагают считать размер утильсбора для автомобилей по-новому
В России предлагают считать размер утильсбора для автомобилей по-новому

При отмене льготы для автомобилей с двигателями мощностью от 160 лошадиных сил можно ожидать увеличения выплат от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от объёма двигателя и возраста машины. Прежде всего нововведения затронут авто с объёмом двигателя 2–3 литра и, в частности, премиальные кроссоверы, которые ввозятся для физических лиц, подчеркнул собеседница телеканала «Звезда».

Аналитики сообщили о массовом закрытии автосалонов в России
Аналитики сообщили о массовом закрытии автосалонов в России

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в России нужно распространить действие утильсбора на ввозимые в страну физлицами автомобили, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. По его словам, это поможет получить дополнительные доходы для формирования мер, поддерживающих спрос на машины в нашей стране.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar