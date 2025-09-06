В России предлагают считать размер утильсбора для автомобилей по-новому

Отечественные производители авто призвали изменить принцип расчёта утилизационного сбора, привязав его к мощности двигателя вместо объёма. Идея направлена на борьбу с массовым ввозом машин бизнес-структурами через физических лиц по льготным ставкам. Предложение направлено главе Минпромторга РФ Антону Алиханову.

Производители указывают, что значительная часть импорта автомобилей через физических лиц осуществляется по схемам, при которых машины оформляются на физлиц по льготным ставкам утильсбора, хотя фактически их ввозят бизнес-структуры. Это приводит к значительным потерям бюджета и снижению уровня безопасности на рынке. Такая практика лишает бюджет значительных сумм и способствует ввозу автомобилей без гарантий качества, надлежащего обслуживания и снабжения запасными частями.

В качестве решения предлагается распространить прогрессивную шкалу, увязанную с мощностью двигателя, и на физических лиц, ввозящих транспортные средства для личного пользования, но с применением льготных ставок для массовых автомобилей мощностью до 160 л. с. Это, по мнению автопроизводителей, поможет сократить злоупотребления и повысить доходы бюджета, пишет РИА «ФедералПресс».