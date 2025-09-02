«Финансовая яма»: Автоэксперт рассказал, почему покупка «китайца» грозит пустой тратой денег
Покупка новых автомобилей китайских марок в текущих экономических условиях может оказаться финансово нецелесообразной и привести к значительным потерям денежных средств. Об этом заявил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Илларион Демчиков в беседе с порталом «Автовзгляд».
«Повышение утильсбора до 670 000 рублей за базовые модели при сохранении высокой ключевой ставки делает сделки экономически нецелесообразными», — пояснил эксперт.
Демчиков добавил, что дилеры сохраняют значительные запасы автомобилей, в то время как покупатели предпочитают выжидательную позицию в надежде на возвращение европейских брендов. Сочетание этих факторов — высоких кредитных ставок, повышенного утилизационного сбора и быстрой амортизации — создаёт дополнительные риски для приобретения транспортных средств, особенно за счёт заёмных средств.
Ранее Life.ru писал, что жители России массово продают китайские авто премиум-класса из-за разочарования. Около 20-25% владельцев предпочитают вернуться к японским или европейским машинам. Предложения по продаже китайских авто в России резко выросли: Lixiang — в 4 раза, Tank и Zeekr — в 3 раза, Voyah — в 2,7 раза.