«Финансовая яма»: Автоэксперт рассказал, почему покупка «китайца» грозит пустой тратой денег

Покупка новых автомобилей китайских марок в текущих экономических условиях может оказаться финансово нецелесообразной и привести к значительным потерям денежных средств. Об этом заявил директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Илларион Демчиков в беседе с порталом «Автовзгляд».

«Повышение утильсбора до 670 000 рублей за базовые модели при сохранении высокой ключевой ставки делает сделки экономически нецелесообразными», — пояснил эксперт.

Демчиков добавил, что дилеры сохраняют значительные запасы автомобилей, в то время как покупатели предпочитают выжидательную позицию в надежде на возвращение европейских брендов. Сочетание этих факторов — высоких кредитных ставок, повышенного утилизационного сбора и быстрой амортизации — создаёт дополнительные риски для приобретения транспортных средств, особенно за счёт заёмных средств.