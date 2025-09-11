Аналитики сообщили о массовом закрытии автосалонов в России

С начала текущего года в России наблюдается массовое прекращение работы автомобильных салонов. Как сообщает Forbes, ссылаясь на исследование, к 1 сентября среднее сокращение числа таких точек по стране составило порядка 9%. При этом в отдельных городах-миллионниках падение достигает 30%.

Специалисты объясняют эту тенденцию совокупностью факторов. Среди ключевых причин называют снижение покупательского спроса, высокие процентные ставки по кредитам, а также непрерывный рост цен на новые машины. Последний, в свою очередь, обусловлен индексацией утильсбора, сохраняющейся инфляцией и переходом значительной части населения к сберегающей модели поведения, включая активное открытие банковских вкладов.

Наиболее заметно сокращение числа автосалонов проявилось в Ростове-на-Дону, где их стало меньше на 29,3%, в Воронеже — на 18,8%, в Волгограде и Самаре — на 18,3% и 18,2% соответственно, а также в Красноярске, где показатель снизился на 17,2%. Крупнейшие автомобильные рынки также не остались в стороне: в Москве закрылось 11,1% дилерских центров, а в Санкт-Петербурге — 17,6%.

Генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова отметила, что закрытие точек и повсеместное сокращение издержек становятся новой нормой для рынка. Она пояснила, что к убыточности привели недостаточные объёмы продаж, низкая рентабельность, дорогое финансирование операционной деятельности и постоянный рост затрат на привлечение каждого клиента. По её словам, многие дилеры столкнулись с тем, что привычная бизнес-модель, основанная на простом открытии шоурума и последующей продаже автомобилей, перестала работать.

Данные агентства «Автостат» указывают, что в первом квартале 2025 года было расторгнуто 154 дилерских соглашения, причём большинство из них касалось сотрудничества с китайскими марками. Во втором квартале эта цифра возросла до 378 расторгнутых контрактов. Наибольшее число дилеров потеряли такие бренды, как Kaiyi, Dongfeng, XCITE, JAECOO и BAIC. Издание «АвтоБизнесРевю» добавляет, что в первую пятёрку по количеству закрытых за первое полугодие точек вошли Li Auto, Bestune, Kaiyi, Dongfeng и BAIC.