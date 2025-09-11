В Китае назвали самые надёжные автомобильные бренды

Опубликован рейтинг надёжности автомобилей, произведённых в Китае, составленный китайской Сетью качества автомобилей. Эксперты опирались на отзывы владельцев, учитывая количество претензий и негативных комментариев. По итогам исследования, как утверждают аналитики, лидерами стали гибриды и электромобили премиального бренда Voyah, набравшие 153 балла. Этот бренд с конца 2022 года представлен и в России.

Вторую строчку заняли автомобили совместного предприятия Dongfeng Honda с 156 баллами. Третье и четвёртое места заняли Volvo (китайского производства) и электромобильный бренд GAC Hyptec с 157 и 158 очками соответственно. В первую десятку также вошли GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Бренд BYD, являющийся прямым конкурентом Tesla, занял 26 место с 191 баллом.

Марки Chery, Haval, Geely и Changan оказались за пределами первой десятки. Chery получила 224 балла и заняла 51 место, Haval — 210 баллов и 42 место, Geely — 192 балла и 27 место, а Changan — 194 балла и 30 место.