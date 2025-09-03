Продажи автомобиля «Москвич» сократились почти вдвое за год

Продажи автомобилей марки «Москвич» на российском рынке продемонстрировали значительное снижение в августе 2025 года, сократившись на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя, итоговый показатель составил 1,1 тысячи единиц за отчётный месяц.

Согласно данным агентства «Автостат», в августе 2024 года завод реализовал 1,9 тысячи автомобилей, включая более 300 единиц лифтбека «Москвич 6» и свыше 80 электромобилей «Москвич 3е».

«Продажи «Москвича» в августе 25 года составили 1 124 автомобиля, за 8 месяцев составили 9 960 автомобилей, рыночная доля сохранилась на уровне прошлого года», — отметили в пресс-службе компании.

Отдельно производитель сообщил о реализации 24 единиц новой модели «Москвич-8», продажи которой стартовали 22 июля 2025 года. Аналитики отмечают, что несмотря на существенное снижение месячных показателей, сохранение рыночной доли указывает на общую стабильность позиций бренда в условиях трансформации российского авторынка.