«Кембрийский взрыв»: Эксперт объяснил, как изменится рынок китайских авто в России

Из-за огромного количества китайских машин в России ситуация на отечественном рынке напоминает «кембрийский взрыв» (резкий рост биоразнообразия на Земле), заявил автоэксперт Александр Коротков. Однако, по его словам, всё изменится, часть брендов из КНР покинут нашу страну.

Специалист подчеркнул, что если раньше на авторынке наблюдалось постепенное развитие, то сейчас, всего за несколько лет, появилось огромное количество новых марок и моделей. Однако такое разнообразие не всегда положительно сказывается на ситуации, ведь некоторые машины вообще не соответствуют условиям российского рынка.