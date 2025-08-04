В России предложили ввести срок службы автомобилей

В России могут ввести ограничение на эксплуатацию легковых автомобилей старше 30 лет. Как передаёт портал «За рулём», этот возрастной рубеж уже присутствует в ГОСТе, регулирующем статус раритетных и классических автомобилей.

В рамках инициативы предполагается, что после 30 лет эксплуатации машины владельцу придётся сделать выбор — утилизировать транспортное средство или, заплатив за экспертизу, попытаться получить статус классического или раритетного автомобиля. В случае одобрения специалистов, он сможет продолжить его использование.