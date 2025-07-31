Автосалоны в России сокращают количество точек

Автомобильные дилеры в России вынуждены принимать радикальные меры для сокращения расходов на фоне кризиса на рынке. Падение спроса и замедление экономики заставляют компании отказываться от традиционной модели ведения бизнеса, закрывать убыточные точки продаж и разрывать контракты с некоторыми брендами, сообщает «Коммерсантъ».

Во втором квартале число автосалонов в России сократилось на 137, а количество дилерских контрактов – на 183. В первую очередь закрываются точки марок с низкими продажами и высокой конкуренцией.

Отказ от традиционной модели, при которой дилер выкупал автомобили у производителя, обусловлен нестабильной экономической ситуацией и колебаниями валютных курсов. Компании всё чаще выступают в роли посредников между продавцом и покупателем, особенно в сегменте подержанных автомобилей, и внедряют цифровые сервисы.

Дополнительное давление на российских автодилеров оказывают китайские дистрибьюторы, стремящиеся к захвату рынка любой ценой. На данный момкент отмечается смещение приоритетов: вместо сервиса, который играл важную роль ранее, на первое место выходят только продажи.

Прогнозы на будущее пессимистичны: ожидается сокращение дилерских центров на 10-20% по итогам года, и эта тенденция может усилиться в 2025 году. В первую очередь под угрозой закрытия находятся автосалоны в крупных городах, не имеющие собственных площадей.