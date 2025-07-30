Ввоз машин усложняется: В России изменят правила утилизационного сбора

С 1 августа 2025 года в России вводятся новые правила уплаты утилизационного сбора для ввозимых автомобилей, отменяя льготы для машин российского производства, которые более 12 месяцев находились в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Отменяется распространённая схема, при которой россияне намеренно отправляли отечественные автомобили в соседние страны — члены ЕАЭС, формально меняли регистрацию на иностранную, выжидая минимальный срок, а затем приобретали авто повторно уже значительно дешевле», — пояснил коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин.

Специалист пояснил, что отныне эта возможность больше недоступна — все ввозимые автомобили подпадают под действие новых нормативов без учёта их предыдущей регистрации за пределами страны. Как следствие, ввоз подобных транспортных средств теперь требует оплаты утилизационного сбора по коммерческим тарифам.

В публикации также прогнозируют рост цен на автомобили в августе. Отмечается, что в июле продажи показали хорошие результаты, что может привести к сокращению скидочных программ. Именно это спровоцирует увеличение стоимости машин.