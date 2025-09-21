Названа скрытая угроза, из-за которой бензобак может стать бомбой замедленного действия
Автоэксперт Попов: Трещина в топливной аппаратуре авто может привести к взрыву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Отказ ключевых элементов топливной магистрали создаёт реальную угрозу мгновенного возгорания и детонации автомобиля. Об этом предупредил автоспециалист Дмитрий Попов рассказал в беседе с «Ридус».
В интервью порталу эксперт пояснил, что подобная ситуация часто возникает из-за появления микротрещин в деталях топливоподачи или деформации уплотнительных элементов. Он привёл примеры, когда горючее, находящееся под высоким давлением, просачивалось на поверхность разогретого выпускного коллектора, что служило причиной пожара и мощного хлопка.
Также Попов оспорил распространённое мнение о повышенной опасности машин, оснащённых газовыми установками, заявив, что традиционное топливо представляет сопоставимую угрозу.
«Бензин не менее опасен, чем газ», — заключил эксперт.
Ранее автоэксперт рассказала, кому грозит переплата за утильсбор до миллиона рублей. Прежде всего нововведения затронут авто с объёмом двигателя 2–3 литра и, в частности, премиальные кроссоверы, которые ввозятся для физических лиц