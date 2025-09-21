Интервидение
21 сентября, 19:24

Названа скрытая угроза, из-за которой бензобак может стать бомбой замедленного действия

Автоэксперт Попов: Трещина в топливной аппаратуре авто может привести к взрыву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Отказ ключевых элементов топливной магистрали создаёт реальную угрозу мгновенного возгорания и детонации автомобиля. Об этом предупредил автоспециалист Дмитрий Попов рассказал в беседе с «Ридус».

В интервью порталу эксперт пояснил, что подобная ситуация часто возникает из-за появления микротрещин в деталях топливоподачи или деформации уплотнительных элементов. Он привёл примеры, когда горючее, находящееся под высоким давлением, просачивалось на поверхность разогретого выпускного коллектора, что служило причиной пожара и мощного хлопка.

Также Попов оспорил распространённое мнение о повышенной опасности машин, оснащённых газовыми установками, заявив, что традиционное топливо представляет сопоставимую угрозу.

«Бензин не менее опасен, чем газ», — заключил эксперт.

    avatar