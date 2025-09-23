В Госдуме предложили запустить программу обмена старых авто на новые, но есть нюанс

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о запуске государственной программы «Новый автомобиль — каждой семье». Инициатива направлена на стимулирование обновления автопарка страны и поддержку отечественных производителей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст обращения.

Предлагаемая программа предусматривает, что автомобили старше 15 лет можно будет сдать на утилизацию и получить взамен сертификат, который потом используется при покупке нового автомобиля, произведённого в России. Предполагается, что сертификат будет соответствовать рыночной стоимости утилизированной машины.

По замыслу авторов, полученный сертификат можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке новой машины марки ВАЗ или ГАЗ. Оставшуюся часть стоимости можно будет оплатить собственными средствами или оформить кредит по льготной государственной ставке.