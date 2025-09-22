Поставки авто по параллельному импорту в РФ рухнули на 40%

Ввоз новых автомобилей в Россию по параллельному импорту значительно сократился за первые восемь месяцев 2025 года. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В прошлом 2024 году объём такого ввоза снизился на 20% до 181,2 тысячи машин. В текущем году за 8 месяцев по схемам альтернативного импорта в Россию попало 70,8 тысяч машин. Это на 40% меньше, чем в январе-августе 2024 года», — сообщил он.

По словам эксперта, основной поток автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту, идёт из Китая. На долю КНР приходится более 41% всех таких поставок. В тройку лидеров также входят Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%). Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%) замыкают пятёрку стран-поставщиков.

Среди автомобилей альтернативного импорта наибольшей популярностью пользуется Toyota, занимая 18,1% рынка. В пятёрку лидеров также входят BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).