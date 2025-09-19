Россияне могут остаться без модных китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Россияне могут столкнуться с дефицитом популярных китайских брендов LiXiang и Zeekr после повышения утилизационного сбора с 1 ноября. Также под угрозой находятся поставки Toyota Camry и Land Cruiser. Об этом пишет SHOT.

Несколько крупных китайских производителей готовятся к возможному сворачиванию продаж своих автомобилей в России из-за увеличения тарифов утилизационного сбора. Среди них — известные марки Zeekr и LiXiang. В связи с изменением стоимости импорта, компаниям может стать невыгодно продолжать свою деятельность в нашей стране. В настоящее время бренды рассматривают возможность прекращения операций в России, так как машины поступают в страну по схеме параллельного импорта.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что под угрозой оказались не только китайские марки, но и привычные для россиян Toyota Camry и Land Cruiser, а также немецкие Mercedes, BMW и Audi. Резкое увеличение цен на автомобили может затруднить поиск покупателей, что приведёт к тому, что продавцы, занимающиеся импортом машин из разных стран, будут сосредоточены на поставках более доступных и менее мощных моделей.

При этом китайские бренды, которые уже перенесли производство в Россию и имеют высокий уровень локализации, не подвергнутся влиянию нового утилизационного сбора и, по прогнозам, продолжат свою работу без проблем. К ним относятся Haval и Chery.