Россияне могут остаться без модных китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора
SHOT: Рост утильсбора с 1 ноября может остановить поставки китайских машин в РФ
Автомобиль Zeekr. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DiPres
Россияне могут столкнуться с дефицитом популярных китайских брендов LiXiang и Zeekr после повышения утилизационного сбора с 1 ноября. Также под угрозой находятся поставки Toyota Camry и Land Cruiser. Об этом пишет SHOT.
Несколько крупных китайских производителей готовятся к возможному сворачиванию продаж своих автомобилей в России из-за увеличения тарифов утилизационного сбора. Среди них — известные марки Zeekr и LiXiang. В связи с изменением стоимости импорта, компаниям может стать невыгодно продолжать свою деятельность в нашей стране. В настоящее время бренды рассматривают возможность прекращения операций в России, так как машины поступают в страну по схеме параллельного импорта.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что под угрозой оказались не только китайские марки, но и привычные для россиян Toyota Camry и Land Cruiser, а также немецкие Mercedes, BMW и Audi. Резкое увеличение цен на автомобили может затруднить поиск покупателей, что приведёт к тому, что продавцы, занимающиеся импортом машин из разных стран, будут сосредоточены на поставках более доступных и менее мощных моделей.
При этом китайские бренды, которые уже перенесли производство в Россию и имеют высокий уровень локализации, не подвергнутся влиянию нового утилизационного сбора и, по прогнозам, продолжат свою работу без проблем. К ним относятся Haval и Chery.
Ранее сообщалось, что российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с минимальным пробегом из-за разочарования в их качестве. В качестве альтернативы россияне рассматривают корейский автопром.