Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 11:48

«Малышка, ты так классно ехала»: Парень дочки Цапка сделал ей комплимент за аварию

Baza: Пассажир Анастасии Цапок похвалил её вождение после ДТП и поцеловал

Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyatsapok

Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyatsapok

Спутник дочери криминального авторитета Анастасии Цапок похвалил её за манеру вождения и поцеловал, после того как они попали в аварию. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидцев, которые пытались оказать помощь.

Последствия ДТП — автомобиль влетел в окно. Фото © VK / Таганрог в курсе

Последствия ДТП — автомобиль влетел в окно. Фото © VK / Таганрог в курсе

«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал парень с пассажирского кресла.

По словам свидетелей, прибывшие на место сотрудники ГИБДД столкнулись с агрессивным поведением молодого человека, который кричал на них и угрожал, что у полицейских будут проблемы и они встанут на колени.

Отмечается также, что Mercedes девушки был куплен около трёх лет назад, а ранее она уже попадала в аварию. В социальных сетях Цапок позиционирует себя как светская львица, демонстрируя роскошный образ жизни.

«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы
«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы

Напомним, дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия Цапок попала в аварию в Ростовской области сегодня ночью. Девушка за рулём «Мерседеса» врезалась в стену частного дома на полном ходу. Находившийся с ней в салоне молодой человек может быть сыном прокурора.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar