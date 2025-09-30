«Малышка, ты так классно ехала»: Парень дочки Цапка сделал ей комплимент за аварию

Спутник дочери криминального авторитета Анастасии Цапок похвалил её за манеру вождения и поцеловал, после того как они попали в аварию. Об этом сообщает Baza со ссылкой на очевидцев, которые пытались оказать помощь.

Последствия ДТП — автомобиль влетел в окно. Фото © VK / Таганрог в курсе

«Малышка, ты так классно ехала», — первое, что сказал парень с пассажирского кресла.

По словам свидетелей, прибывшие на место сотрудники ГИБДД столкнулись с агрессивным поведением молодого человека, который кричал на них и угрожал, что у полицейских будут проблемы и они встанут на колени.

Отмечается также, что Mercedes девушки был куплен около трёх лет назад, а ранее она уже попадала в аварию. В социальных сетях Цапок позиционирует себя как светская львица, демонстрируя роскошный образ жизни.

Напомним, дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия Цапок попала в аварию в Ростовской области сегодня ночью. Девушка за рулём «Мерседеса» врезалась в стену частного дома на полном ходу. Находившийся с ней в салоне молодой человек может быть сыном прокурора.