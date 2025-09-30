Дочь криминального авторитета Цапка протаранила на авто дом в Ростовской области

В Ростовской области дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на «Мерседесе» в частный дом, пробив на полной скорости стену. Предположительно, с ней был сын прокурора. О случившемся пишет SHOT.

Последствия ДТП. Фото © Telegram / SHOT

25-летняя Анастасия Цапок была за рулём Mercedes-Benz AMG GT 63S, авария с её участием произошла в селе Николаевка Неклиновского района. В салоне рядом с девушкой мог быть сын прокурора Таганрога. Обоих отправили на медосвидетельствование. Очевидцы рассказали, что Цапок выглядела пьяной и угрожала прибывшим инспекторам увольнениями. При этом никто в ДТП не пострадал. В госавтоинспекции региона информацию о ДТП подтвердили.

«27 сентября 2025 в с. Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля «Мерседес» 2000 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение», — сказано в тексте.

Отец Анастасии — Сергей Цапок — лидер Цапковской ОПГ, криминальный авторитет, осуждённый на пожизненный срок за зверские массовые убийства в Кущёвском районе Краснодарского края. Банда совершала убийства 20 лет: с начала 1990-х по начало 2010-х.

