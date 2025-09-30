Интервидение
30 сентября, 11:17

Дочь криминального авторитета Цапка протаранила на авто дом в Ростовской области

Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/anastasiyatsapok

В Ростовской области дочь криминального авторитета Сергея Цапка влетела на «Мерседесе» в частный дом, пробив на полной скорости стену. Предположительно, с ней был сын прокурора. О случившемся пишет SHOT.

Последствия ДТП. Фото © Telegram / SHOT

Последствия ДТП. Фото © Telegram / SHOT

25-летняя Анастасия Цапок была за рулём Mercedes-Benz AMG GT 63S, авария с её участием произошла в селе Николаевка Неклиновского района. В салоне рядом с девушкой мог быть сын прокурора Таганрога. Обоих отправили на медосвидетельствование. Очевидцы рассказали, что Цапок выглядела пьяной и угрожала прибывшим инспекторам увольнениями. При этом никто в ДТП не пострадал. В госавтоинспекции региона информацию о ДТП подтвердили.

«27 сентября 2025 в с. Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля «Мерседес» 2000 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение», — сказано в тексте.

Отец Анастасии — Сергей Цапок — лидер Цапковской ОПГ, криминальный авторитет, осуждённый на пожизненный срок за зверские массовые убийства в Кущёвском районе Краснодарского края. Банда совершала убийства 20 лет: с начала 1990-х по начало 2010-х.

«Любовь навсегда» оборвалась на трассе: Молодожёны разбились в ДТП через месяц после свадьбы
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе в Можгинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Chery и грузовика Volvo. Как сообщает МЧС по региону, в результате столкновения погибли водитель и два пассажира легковушки.

