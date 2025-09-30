Певица Княжна попала на камеры во время кровавой резни в караоке-клубе в Москве

В Москве на охранника караоке-клуба «Песня» с ножом напала известная певица из Калмыкии Елена Убушиева. 37-летняя исполнительница под псевдонимом Княжна, отдыхала в заведении на Новом Арбате. Об этом сообщили в МВД России.

Певица Елена Убушиева ударила ножом работника караоке-бара на Новом Арбате. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Звезда из Элисты вела себя вызывающе: употребляла алкоголь и проявляла навязчивость по отношению к другим посетителям и персоналу. В итоге её решили выгнать, но Убушиева вернулась и нанесла ножевое ранение в грудь администратору. Пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Предварительно установлено, что 37-летняя жительница столицы, находясь в караоке-баре на улице Новый Арбат, провоцировала своим поведением конфликты с другими посетителями, из-за чего её вывели из помещения», — заявили в полиции.

Сама Княжна является автором около 20 песен и клипов. Сейчас она заключена под стражу. Звезде грозит до десяти лет лишения свободы.

