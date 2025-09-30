Студент, напавший с ножом на колледж в Архангельске, частично признал вину
Обложка © SHOT
Студент, напавший с ножом на колледж в Архангельске, частично признал вину. По данным SHOT, 18-летний Артемий Корюков признался следователям в том, что хотел отомстить своим преподавателям.
Как стало известно телеграм-каналу, раненого учителя русского языка и литературы сейчас перевели из реанимации в обычную палату. Врачи провели операцию после того, как Артём ударил женщину со спины в область шеи. Сейчас её состояние стабильно.
Постепенно приходит в себя и социальный педагог, она также находится в больнице под присмотром медиков. Её Корюков ударил ножом в грудь.
Напомним, что 29 сентября в Архангельске бывший студент техникума Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших — завуч, которую он и винил в своём отчислении. Злоумышленника сразу задержали, его помогли скрутить другие студенты. Их просят наградить.