Студент, напавший с ножом на колледж в Архангельске, частично признал вину. По данным SHOT, 18-летний Артемий Корюков признался следователям в том, что хотел отомстить своим преподавателям.

Как стало известно телеграм-каналу, раненого учителя русского языка и литературы сейчас перевели из реанимации в обычную палату. Врачи провели операцию после того, как Артём ударил женщину со спины в область шеи. Сейчас её состояние стабильно.