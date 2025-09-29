Устроивший резню в Архангельске был поклонником украинских каналов с мемами и русофобией

Бывший студент, напавший на преподавателей в Архангельском техникуме, регулярно посещал украинские каналы с мемами и русофобским контентом, а также оставлял оскорбительные комментарии в адрес россиян в различных социальных сетях. Об этом сообщает Mash.

В чате техникума Артемий сообщал о нежелании посещать учебные пары, проявлял повышенный интерес к оружию и компьютерной игре Minecraft. Когда однокурсники напоминали ему о необходимости пересдачи академических задолженностей, молодой человек отделывался шутливыми мемами или переходил на украинский язык.

Несмотря на замечания сокурсников о чрезмерной токсичности его поведения, это не вызывало у Артемия какой-либо реакции. Однако после отчисления молодой человек внезапно извинился перед одногруппниками, оставив загадочное сообщение 19 сентября 2024 года.

«Всем пока. Сразу хочу извиниться за все конфликты и разногласия между мной и вами. Может ещё увидимся. Спасибо», — написал Артемий в чате.

Утром 29 сентября в Архангельске произошла трагедия: бывший студент Артемий Корюков совершил нападение на преподавателей и студента, желая отомстить за своё отчисление. Вооружённый ножом, он ворвался в помещение, где нанёс серьёзные ранения преподавателю русского языка, социальному педагогу и одному студенту. Главной мишенью Корюкова была Ольга Иванова, которую он считал виновной в своём исключении из учебного заведения. Нападавший был оперативно задержан. По предварительным данным, Корюков планировал нападение заранее, даже отрабатывая его в компьютерной игре «Майнкрафт».