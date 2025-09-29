Сестра устроившего резню архангельского экс-студента рассказала о его травле
Обложка © Telegram / SHOT
Сестра бывшего студента Артемия Корюкова, совершившего нападение в архангельском техникуме, сообщила, что причиной травли, которой он подвергался во время учёбы, были преподаватели. Об этом пишет Mash.
Как сообщила девушка, её брат выдал преподавателям группу учащихся, которые курили в туалете. После этого, по её словам, руководство техникума раскрыло личность информатора перед остальными студентами, что привело к травле в его адрес.
Родные описывают молодого человека как внешне сдержанного, но внутренне чувствительного и замкнутого, сравнивая его с кактусом. Он редко общался со сверстниками и предпочитал проводить время за компьютером.
Напомним, утром 29 сентября в Архангельске бывший студент Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Нападавший был задержан. Стало известно, что к атаке Корюков готовился ещё до отчисления, репетируя нападение в «Майнкрафте».
