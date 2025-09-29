Сестра устроившего резню архангельского экс-студента рассказала о его травле

Сестра бывшего студента Артемия Корюкова, совершившего нападение в архангельском техникуме, сообщила, что причиной травли, которой он подвергался во время учёбы, были преподаватели. Об этом пишет Mash.

Как сообщила девушка, её брат выдал преподавателям группу учащихся, которые курили в туалете. После этого, по её словам, руководство техникума раскрыло личность информатора перед остальными студентами, что привело к травле в его адрес.

Родные описывают молодого человека как внешне сдержанного, но внутренне чувствительного и замкнутого, сравнивая его с кактусом. Он редко общался со сверстниками и предпочитал проводить время за компьютером.