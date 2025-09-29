Стали известны травмы, которые нападавший нанёс педагогам в Архангельске

Согласно информации Telegram-анала, 18-летний Артемий Корюков, войдя в кабинет русского языка и литературы, сразу же атаковал ножом завуча Ольгу Иванову, свою бывшую классную руководительницу. Удар пришёлся в шею со спины.

После этого юноша покинул кабинет и столкнулся с социальным педагогом Татьяной Винокуровой, которая попыталась его остановить. В ответ на это Корюков нанёс ей удар ножом в грудь. За жизни обеих женщин сейчас борются врачи.