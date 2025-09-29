Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 11:37

Стали известны травмы, которые нападавший нанёс педагогам в Архангельске

SHOT: Архангельский экс-студент нанёс педагогам ранения в область груди, шеи и спины

Стали известны травмы, которые нападавший нанёс преподавателям техникума в Архангельске. Подробности узнал SHOT.

Согласно информации Telegram-анала, 18-летний Артемий Корюков, войдя в кабинет русского языка и литературы, сразу же атаковал ножом завуча Ольгу Иванову, свою бывшую классную руководительницу. Удар пришёлся в шею со спины.

Татьяна Винокурова (слева) и Ольга Иванова. Фото © Telegram / SHOT

Татьяна Винокурова (слева) и Ольга Иванова. Фото © Telegram / SHOT

После этого юноша покинул кабинет и столкнулся с социальным педагогом Татьяной Винокуровой, которая попыталась его остановить. В ответ на это Корюков нанёс ей удар ножом в грудь. За жизни обеих женщин сейчас борются врачи.

Одна из пострадавших в архангельском техникуме находится в критическом состоянии
Одна из пострадавших в архангельском техникуме находится в критическом состоянии

Напомним, утром 29 сентября в Архангельске бывший студент Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Нападавший был задержан. Стало известно, что к атаке Корюков готовился ещё до отчисления, репетируя нападение в «Майнкрафте».

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar