Стали известны травмы, которые нападавший нанёс педагогам в Архангельске
Стали известны травмы, которые нападавший нанёс преподавателям техникума в Архангельске. Подробности узнал SHOT.
Согласно информации Telegram-анала, 18-летний Артемий Корюков, войдя в кабинет русского языка и литературы, сразу же атаковал ножом завуча Ольгу Иванову, свою бывшую классную руководительницу. Удар пришёлся в шею со спины.
Татьяна Винокурова (слева) и Ольга Иванова. Фото © Telegram / SHOT
После этого юноша покинул кабинет и столкнулся с социальным педагогом Татьяной Винокуровой, которая попыталась его остановить. В ответ на это Корюков нанёс ей удар ножом в грудь. За жизни обеих женщин сейчас борются врачи.
Напомним, утром 29 сентября в Архангельске бывший студент Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Нападавший был задержан. Стало известно, что к атаке Корюков готовился ещё до отчисления, репетируя нападение в «Майнкрафте».
