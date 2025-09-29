Одна из пострадавших в архангельском техникуме находится в критическом состоянии

Одна из сотрудниц техникума в Архангельске, пострадавшая от нападения бывшего студента с ножом, находится в тяжёлом состоянии после проведённой операции. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Сразу после инцидента на место оперативно прибыли две бригады скорой, которые оказали первую помощь пострадавшим и обеспечили их срочную госпитализацию. <…> Вторая пациентка уже прооперирована – она пока в тяжёлом состоянии в реанимации», — пояснил он.

Губернатор уточнил, что другая пострадавшая с травмами средней степени тяжести в настоящий момент находится в операционной. Цыбульский отдельно поблагодарил студентов техникума, которые самостоятельно задержали нападавшего и передали его правоохранителям, назвав этот поступок мужественным и достойным огромного уважения.

Напомним, что сегодня, 29 сентября, в Архангельске произошла трагедия: бывший студент Артемий Корюков, испытывая злобу из-за отчисления из техникума, совершил нападение. Вооружившись ножом и скрыв лицо маской, он атаковал преподавателя русского языка, социального педагога и одного из студентов. Все трое получили тяжёлые ранения. Главной мишенью нападавшего была завуч Ольга Иванова, которую он считал виновной в своём исключении. Корюков задержан полицией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек.