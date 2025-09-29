Ко всем относилась хорошо: Учащиеся техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча

Студенты архангельского техникума, в котором произошла поножовщина, выступили в защиту своей завуча Ольги Ивановой, пострадавшей в результате нападения. Как сообщает SHOT , она ко всем относилась хорошо, даже к Артемию Корюкову.

Студент, который раньше отставал в учебе, поделился, что Иванова оказала ему поддержку на профилактическом совете. Он подчеркнул, что она всегда стремится помочь ученикам, столкнувшимся с трудностями. Все, кто с ней общался, отзываются о ней как о человеке с добрым сердцем и готовностью помочь, а также отмечают её приветливую улыбку.