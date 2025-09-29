Ко всем относилась хорошо: Учащиеся техникума в Архангельске встали на защиту раненого завуча
SHOT: Пострадавшая в поножовщине в Архангельске завуч относилась ко всем хорошо
Пострадавшая в поножовщине в архангельском техникуме Ольга Иванова. Обложка © Telegram / SHOT
Студенты архангельского техникума, в котором произошла поножовщина, выступили в защиту своей завуча Ольги Ивановой, пострадавшей в результате нападения. Как сообщает SHOT, она ко всем относилась хорошо, даже к Артемию Корюкову.
Студент, который раньше отставал в учебе, поделился, что Иванова оказала ему поддержку на профилактическом совете. Он подчеркнул, что она всегда стремится помочь ученикам, столкнувшимся с трудностями. Все, кто с ней общался, отзываются о ней как о человеке с добрым сердцем и готовностью помочь, а также отмечают её приветливую улыбку.
По свидетельствам очевидцев, нападавший нанёс педагогу несколько ножевых ранений в область шеи и груди. Состояние Ивановой медики оценивают как крайне тяжёлое. В настоящее время врачи проводят ей экстренную хирургическую операцию.
Напомним, что сегодня в Архангельске бывший студент Артемий Корюков решил отомстить за своё отчисление. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Одна из пострадавших Ольга Иванова, которую он и винил в своём отчислении. Нападавший был задержан. Стало известно, что к атаке Корюков готовился ещё до отчисления, репетируя нападение в «Майнкрафте».
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.