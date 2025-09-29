Экс-студент архангельского колледжа планировал поножовщину ещё до отчисления. Он репетировал её в игре

Напавший на архангельский техникум Артемий Корюков готовился к атаке ещё до отчисления, репетируя нападение в «Майнкрафте». Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали его одногруппники.

Студент архангельского техникума, устроивший поножовщину. Фото © Telegram / SHOT

По словам студентов, в прошлом году Корюков в «Майнкрафте» построил виртуальное здание, повторяющее архитектуру техникума, и создавал фигуры других учащихся, которых убивал в игре. Периодически он вёл прямые эфиры. Также учащиеся рассказали, что в рюкзаке у Артемия после задержания обнаружилось два ножа, однако воспользоваться тот успел лишь одним из них.

В учебном заведении Артемий вёл себя замкнуто и не имел большого числа друзей. Также уточняется, что его отец работает тренером-конструктором моделей ракет и в детстве пытался увлечь сына этим хобби. В какой-то момент Артемий достиг в этом заметных успехов.

Напомним, бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента, в результате они получили серьёзные ранения. Нападавший задержан. Life.ru публиковал его фото.