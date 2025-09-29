Опубликованы фото студента, устроившего поножовщину в архангельском техникуме

Появились первые фото 18-летнего юноши, устроившего нападение в одном из техникумов Архангельска. На кадрах видно задержанного студента, а также нож и маску, с которыми он пришёл в учебное заведение.





Как пишет телеграм-канал SHOT, первым он попытался убить преподавателя русского языка Ольгу Иванову. На помощь ей бросилась социальный педагог, однако и та получила ранения. Позже, убегая, нападавший ударил ещё одного студента. Задержать агрессивного юношу удалось другим учащимся.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более человек». По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения. Нападавший задержан.