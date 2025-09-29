Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 08:01

Студенты техникума в Архангельске рассказали, как задерживали напавшего с ножом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Студенты Архангельского техникума строительства и экономики рассказали, как задерживали парня, напавшего сегодня утром с ножом на преподавателей. Учащиеся говорят, что сначала услышали крики в коридоре, а затем увидели убегающего парня в маске, перчатках и с ножом. Он пытался выбежать из помещения, но на него уже набросились очевидцы.

«Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает. После чего я и мой знакомый выбегаем за ним, у ворот он попытался меня пырнуть. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается — я ему говорю: «Бросай нож»! Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведём в техникум», — приводит рассказ Baza.

Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области
Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

Напомним, бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики. Парень в маске и перчатках ворвался в и набросился с ножом на преподавателя по русскому языку, соцпедагога и другого студента. В результате они получили серьёзные ранения. Нападавший задержан.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar