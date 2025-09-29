Студенты техникума в Архангельске рассказали, как задерживали напавшего с ножом

Студенты Архангельского техникума строительства и экономики рассказали, как задерживали парня, напавшего сегодня утром с ножом на преподавателей. Учащиеся говорят, что сначала услышали крики в коридоре, а затем увидели убегающего парня в маске, перчатках и с ножом. Он пытался выбежать из помещения, но на него уже набросились очевидцы.

«Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает. После чего я и мой знакомый выбегаем за ним, у ворот он попытался меня пырнуть. Уже подбегая к дороге, он опять останавливается — я ему говорю: «Бросай нож»! Он снимает маску, перчатки, бросает нож, мы его заламываем и ведём в техникум», — приводит рассказ Baza.