Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который планировал нападение на школу с ножами и молотком. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Врачи оказывают помощь на месте происшествия. Фото © Telegram / Мой и твой Воронеж

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 17 сентября в Острогожском районе, где подростка задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. Правоохранители отмечают, что в настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия.

Решается вопрос о направлении задержанного в психиатрическую клинику для проведения судебно-медицинской экспертизы. По уголовному делу продолжается сбор и фиксация доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего.