Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 17:48

Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который планировал нападение на школу с ножами и молотком. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Врачи оказывают помощь на месте происшествия. Фото © Telegram / Мой и твой Воронеж

Врачи оказывают помощь на месте происшествия. Фото © Telegram / Мой и твой Воронеж

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 17 сентября в Острогожском районе, где подростка задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. Правоохранители отмечают, что в настоящее время с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия.

Решается вопрос о направлении задержанного в психиатрическую клинику для проведения судебно-медицинской экспертизы. По уголовному делу продолжается сбор и фиксация доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего.

На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу
На Украине учитель-маньяк зарезал двух учеников по пути в школу

Ранее Life.ru сообщал об инциденте со стрельбой в одной из школ Петербурга. Это произошло в конце августа, когда охранник начал стрелять из пневматического пистолета, о чём в полицию сообщили очевидцы. Выяснилось, что мужчина стрелял в воздух, а так как никто не пострадал, то дебошир стал фигурантом дела о мелком хулиганстве.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar