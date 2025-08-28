В одной из школ Петербурга произошла стрельба
78.ru: Охранник школы в Петербурге устроил стрельбу из пневматического пистолета
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
В Санкт-Петербурге охранник школы устроил стрельбу из пневматического пистолета на территории учебного заведения. Об этом сообщает издание 78.ru.
Инцидент произошёл накануне утром в школе № 263 на Старо-Петергофском проспекте. По данным издания, 34-летний мужчина, работавший временным охранником, произвёл не менее пяти выстрелов в воздух. В полицию поступил звонок от очевидца, сообщившего о стрелявшем человеке на территории школы.
Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина пояснил, что таким образом проверял оружие в свой последний рабочий день, поскольку заменял основного сотрудника в летний период.
По предварительной информации, материальный ущерб и телесные повреждения у окружающих отсутствуют. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Миннеаполисе, США, 27 августа произошёл инцидент со стрельбой в одной из католических школ. По информации от правоохранительных органов, злоумышленник был нейтрализован. Предварительное расследование указывает на то, что он совершил самоубийство.