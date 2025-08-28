В одной из школ Петербурга произошла стрельба

В Санкт-Петербурге охранник школы устроил стрельбу из пневматического пистолета на территории учебного заведения. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошёл накануне утром в школе № 263 на Старо-Петергофском проспекте. По данным издания, 34-летний мужчина, работавший временным охранником, произвёл не менее пяти выстрелов в воздух. В полицию поступил звонок от очевидца, сообщившего о стрелявшем человеке на территории школы.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина пояснил, что таким образом проверял оружие в свой последний рабочий день, поскольку заменял основного сотрудника в летний период.