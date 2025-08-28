Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 10:59

В одной из школ Петербурга произошла стрельба

78.ru: Охранник школы в Петербурге устроил стрельбу из пневматического пистолета

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Санкт-Петербурге охранник школы устроил стрельбу из пневматического пистолета на территории учебного заведения. Об этом сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошёл накануне утром в школе № 263 на Старо-Петергофском проспекте. По данным издания, 34-летний мужчина, работавший временным охранником, произвёл не менее пяти выстрелов в воздух. В полицию поступил звонок от очевидца, сообщившего о стрелявшем человеке на территории школы.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина пояснил, что таким образом проверял оружие в свой последний рабочий день, поскольку заменял основного сотрудника в летний период.

По предварительной информации, материальный ущерб и телесные повреждения у окружающих отсутствуют. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зацепило девушку: В сквере Новосибирска произошла перестрелка молодёжи
Зацепило девушку: В сквере Новосибирска произошла перестрелка молодёжи

Ранее в Миннеаполисе, США, 27 августа произошёл инцидент со стрельбой в одной из католических школ. По информации от правоохранительных органов, злоумышленник был нейтрализован. Предварительное расследование указывает на то, что он совершил самоубийство.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar