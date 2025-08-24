Зацепило девушку: В сквере Новосибирска произошла перестрелка молодёжи
В Новосибирске произошла стрельба в сквере, девушка получила ранение
Новосибирский Первомайский сквер стал ареной жестокой ночной стычки между группами молодёжи в ночь на 24 августа. Разборки сопровождались стрельбой, сообщили очевидцы в местных пабликах.
Перестрелка в сквере попала на камеры. Видео © Telegram / Новосибирский паблик
Как рассказали местные жители в Telegram-канале «Новосибирский паблик», в ходе инцидента были использованы ракетницы. В ходе выяснения отношений девушка получила ранение.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов произвели задержания среди тех, кто не успел покинуть зону конфликта. Правоохранители официального заявления не делали.
Ранее стало известно, что столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из охолощённого автомата в лесу на северо-востоке Москвы. Оба участника инцидента стреляли в воздух.
