Зацепило девушку: В сквере Новосибирска произошла перестрелка молодёжи

Новосибирский Первомайский сквер стал ареной жестокой ночной стычки между группами молодёжи в ночь на 24 августа. Разборки сопровождались стрельбой, сообщили очевидцы в местных пабликах.

Перестрелка в сквере попала на камеры. Видео © Telegram / Новосибирский паблик

Как рассказали местные жители в Telegram-канале «Новосибирский паблик», в ходе инцидента были использованы ракетницы. В ходе выяснения отношений девушка получила ранение.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов произвели задержания среди тех, кто не успел покинуть зону конфликта. Правоохранители официального заявления не делали.