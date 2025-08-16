Встреча Путина и Трампа
16 августа, 04:54

В Москве задержали двух мужчин за стрельбу из охолощённого автомата

Обложка © Telegram / SHOT

Сотрудники полиции задержали двух мужчин в Москве, которые устроили стрельбу из охолощённого автомата в лесу на северо-востоке столицы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве.

Жители северо-востока Москвы этой ночью услышали стрельбу очередями. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл ночью 16 августа в районе Дмитровского шоссе, вблизи дома № 169, откуда и поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двоих граждан, которые были доставлены в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, задержанные стреляли в воздух из охолощённого оружия. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. У задержанных был изъят охолощённый автомат, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Life.ru писал, что в Ленобласти недовольный вор спровоцировал драку и устроил стрельбу. Там в магазине двое мужчин повздорили с грузчиком и решили разрешить конфликт при помощи оружия.

