В Москве задержали двух мужчин за стрельбу из охолощённого автомата

Сотрудники полиции задержали двух мужчин в Москве, которые устроили стрельбу из охолощённого автомата в лесу на северо-востоке столицы. Об этом сообщило ГУ МВД России по Москве.

Жители северо-востока Москвы этой ночью услышали стрельбу очередями. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл ночью 16 августа в районе Дмитровского шоссе, вблизи дома № 169, откуда и поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали двоих граждан, которые были доставлены в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, задержанные стреляли в воздух из охолощённого оружия. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. У задержанных был изъят охолощённый автомат, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.