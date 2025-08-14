Встреча Путина и Трампа
14 августа, 12:00

В Ленобласти недовольный вор спровоцировал драку и устроил стрельбу в магазине

Обложка © Life.ru

В минувшую среду, 13 августа, в городе Всеволожск в Ленинградской области посетитель магазина «Дикси» устроил стрельбу в торговом зале после конфликта с сотрудником. По данным 78.ru, двое неизвестных спровоцировали драку с грузчиком около 17:00, затем один из них вышел и вернулся уже с пистолетом. Опубликованы кадры с места ЧП.

В магазине произошла стрельба. Видео © 78.ru

В результате выстрелов в стену никто не пострадал. Сообщается, что молодые люди часто посещали данный магазин, однако обычно выносили товары мимо кассы. Сотрудники запомнили их и постоянно следили. Подозреваемых уже разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ленинградской области пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры. А на Украине вооружённый мужчина захватил McDonald's и устроил стрельбу.

