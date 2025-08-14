В Ленобласти недовольный вор спровоцировал драку и устроил стрельбу в магазине
В минувшую среду, 13 августа, в городе Всеволожск в Ленинградской области посетитель магазина «Дикси» устроил стрельбу в торговом зале после конфликта с сотрудником. По данным 78.ru, двое неизвестных спровоцировали драку с грузчиком около 17:00, затем один из них вышел и вернулся уже с пистолетом. Опубликованы кадры с места ЧП.
В результате выстрелов в стену никто не пострадал. Сообщается, что молодые люди часто посещали данный магазин, однако обычно выносили товары мимо кассы. Сотрудники запомнили их и постоянно следили. Подозреваемых уже разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
