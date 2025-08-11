В Эквадоре неизвестные устроили стрельбу на дискотеке

Вооружённые преступники устроили стрельбу на дискотеке в городе Санта-Лусия (Эквадор). В результате происшествия погибли восемь человек, среди них — брат местного мэра. Власти города объявили траур. Об этом пишет El Universo.

Как сообщает полиция Эквадора, вооружённое нападение произошло в ночь на воскресенье в районе 1:15 по местному времени. Неизвестные, прибывшие на пикапе к заведению на проспекте 3 Февраля, открыли огонь по посетителям. В результате семь человек погибли на месте, ещё один позднее скончался в медицинском учреждении.

Заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго уточнил, что рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе связанная с конфликтами между преступными группировками. Неизвестно, был ли целью преступников владелец клуба.

Среди жертв — 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола, брат городского мэра Убальдо Уркисо Моры. На месте происшествия обнаружено около 80 гильз калибров 5,56 мм и 9 мм, правоохранительные органы разыскивают преступников.