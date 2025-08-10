Неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке

В Балтиморе при стрельбе на улице пострадали шесть человек, среди которых есть пятилетняя девочка — ей прострелили руку. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации правоохранителей, всё случилось на пересечении улиц Сполдинг и Квинсбери. Один или несколько злоумышленников открыли огонь по прохожим, многие из которых в этот момент отдыхали на крыльце домов или прислонились к припаркованным автомобилям.

Среди пострадавших есть мужчина в критическом состоянии, он был срочно доставлен в больницу. Остальные получили различные травмы, их жизни вне опасности.

Правоохранительные органы рассматривают случившееся как преднамеренное нападение. Личности подозреваемых пока не установлены, ведётся активный поиск.

Для обеспечения безопасности и проведения расследования несколько улиц в районе происшествия временно перекрыты. Полиция призывает граждан избегать этого квартала до окончания оперативных мероприятий.