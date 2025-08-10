Встреча Путина и Трампа
10 августа, 05:14

Неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке

CBS: В Балтиморе во время стрельбы на улице пострадали шесть местных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

В Балтиморе при стрельбе на улице пострадали шесть человек, среди которых есть пятилетняя девочка — ей прострелили руку. Об этом сообщает телеканал CBS.

По информации правоохранителей, всё случилось на пересечении улиц Сполдинг и Квинсбери. Один или несколько злоумышленников открыли огонь по прохожим, многие из которых в этот момент отдыхали на крыльце домов или прислонились к припаркованным автомобилям.

Среди пострадавших есть мужчина в критическом состоянии, он был срочно доставлен в больницу. Остальные получили различные травмы, их жизни вне опасности.

Правоохранительные органы рассматривают случившееся как преднамеренное нападение. Личности подозреваемых пока не установлены, ведётся активный поиск.

Для обеспечения безопасности и проведения расследования несколько улиц в районе происшествия временно перекрыты. Полиция призывает граждан избегать этого квартала до окончания оперативных мероприятий.

На Украине задержан мужчина, устроивший стрельбу в McDonald's
Ранее в американском штате Джорджия сотрудник полиции погиб, получив пулю на выезде в университет Эмори, где так же произошла стрельба. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не успели ему помочь. При этом стрелка позже нашли уже мёртвым.

Владимир Озеров
