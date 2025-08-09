Встреча Путина и Трампа
Полицейский скончался после ранения при стрельбе в университете Эмори

В американском штате Джорджия полицейский, получивший ранения во время реагирования на сообщение о стрельбе в университете Эмори, скончался в больнице. Об этом сообщил телеканал ABC.

Офицера полиции округа Декалб Дэвида Роуза госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Инцидент произошёл в университете Эмори. Администрация вуза в соцсетях заявила о стрельбе в одном из кампусов и призвала студентов и сотрудников найти укрытия. По информации телеканала NBC, стрелка впоследствии нашли мёртвым.

Среди гражданского населения в результате стрельбы никто не пострадал. Официальные лица выразили свои соболезнования семье погибшего полицейского и подтвердили, что сейчас идёт расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что американский сержант расстрелял сослуживцев на военной базе. В результате стрельбы пострадали пять человек.

