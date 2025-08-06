Американский сержант расстрелял сослуживцев на военной базе

На военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия произошла стрельба. Как сообщает Fox News, огонь открыл сержант. Пострадали несколько его сослуживцев.

Стрельба на военной базе Форт-Стюарт. Видео © X / TheNewsTrending

«Стрелявшим является мужчина, сержант Сухопутных войск США», — проинформировал журналист телеканала.

По его словам, пострадали пятеро военных, двое из которых госпитализированы. Мотивы стрелявшего не уточняются. Он задержан и находится под стражей.