Американский сержант расстрелял сослуживцев на военной базе
Fox News: Сержант ВС США открыл стрельбу на военной базе, пострадали 5 человек
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На военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия произошла стрельба. Как сообщает Fox News, огонь открыл сержант. Пострадали несколько его сослуживцев.
Стрельба на военной базе Форт-Стюарт. Видео © X / TheNewsTrending
«Стрелявшим является мужчина, сержант Сухопутных войск США», — проинформировал журналист телеканала.
По его словам, пострадали пятеро военных, двое из которых госпитализированы. Мотивы стрелявшего не уточняются. Он задержан и находится под стражей.
Зимой на базе Форт-Стюарт погибли два солдата. Бойцы 2-й бронетанковой бригады 3-й дивизии попали в ДТП со смертельным исходом в ходе учений.