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23 февраля, 01:14

На американской базе ВВС при стрельбе погиб лётчик

22 февраля около 2:00 на авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико произошла стрельба. В результате один лётчик получил ранения в руку и был госпитализирован, а другой погиб на месте происшествия.

Расследование инцидента ведут местные власти в координации с ФБР. Пресс-служба авиабазы заявила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности происшествия не раскрываются.

«Чтобы защитить целостность открытого расследования, мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время», — говорится в заявлении.

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Ранее на американской военной базе в Калифорнии засветился российский ЗРПК «Панцирь-С1Э». Эту систему вывезли из Ливии после боёв за Триполи ещё в июне 2020 года. Военно-транспортный самолёт C-17 ВВС США доставил комплекс с аэродрома Зувара на американскую базу Раммштайн в Германии, а затем — переправил в США.

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kirtland.af.mil

Артём Гапоненко
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