На американской базе ВВС при стрельбе погиб лётчик

22 февраля около 2:00 на авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико произошла стрельба. В результате один лётчик получил ранения в руку и был госпитализирован, а другой погиб на месте происшествия.

Расследование инцидента ведут местные власти в координации с ФБР. Пресс-служба авиабазы заявила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности происшествия не раскрываются.

«Чтобы защитить целостность открытого расследования, мы не можем предоставить дополнительные подробности в настоящее время», — говорится в заявлении.