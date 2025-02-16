Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 10:38

Министр обороны Швеции предрёк запустение военных баз США по всей Европе

Глава МО Швеции Йонсон призвал ЕС готовиться к возможному выводу войск США

США могут уменьшить свой военный контингент в Европе, к этому следует готовиться уже сейчас. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит агентство ТТ.

«США сейчас пересматривают своё военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмёт на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность», — сообщил шведский министр.

На сегодняшний день численность американских военнослужащих в Европе составляет около 100 тысяч человек, однако эти данные приблизительные, ведь точное количество находящихся там солдат США подскажут разве что в Пентагоне.

Европа за сутки перескочила три стадии принятия неизбежного, на очереди — депрессия
Европа за сутки перескочила три стадии принятия неизбежного, на очереди — депрессия

Новая администрация Белого дома оставила Европу без важнейшего союзника в лице самих себя. Это случилось настолько быстро, что Европа до сих пор не может собраться с мыслями. Евросоюз из-за этого беспокоится о своей обороне, ведь обеспечивали её во многом именно США, посему ЕС собирается преобразоваться из экономического в военный блок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar