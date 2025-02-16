Министр обороны Швеции предрёк запустение военных баз США по всей Европе
Глава МО Швеции Йонсон призвал ЕС готовиться к возможному выводу войск США
США могут уменьшить свой военный контингент в Европе, к этому следует готовиться уже сейчас. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит агентство ТТ.
«США сейчас пересматривают своё военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмёт на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность», — сообщил шведский министр.
На сегодняшний день численность американских военнослужащих в Европе составляет около 100 тысяч человек, однако эти данные приблизительные, ведь точное количество находящихся там солдат США подскажут разве что в Пентагоне.
Новая администрация Белого дома оставила Европу без важнейшего союзника в лице самих себя. Это случилось настолько быстро, что Европа до сих пор не может собраться с мыслями. Евросоюз из-за этого беспокоится о своей обороне, ведь обеспечивали её во многом именно США, посему ЕС собирается преобразоваться из экономического в военный блок.
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