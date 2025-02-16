Министр обороны Швеции предрёк запустение военных баз США по всей Европе

США могут уменьшить свой военный контингент в Европе, к этому следует готовиться уже сейчас. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, слова которого приводит агентство ТТ.

«США сейчас пересматривают своё военное присутствие в Европе и могут затем сократить его. Европе следует подготовиться к тому времени, когда она возьмёт на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность», — сообщил шведский министр.

На сегодняшний день численность американских военнослужащих в Европе составляет около 100 тысяч человек, однако эти данные приблизительные, ведь точное количество находящихся там солдат США подскажут разве что в Пентагоне.