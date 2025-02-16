«Ошарашил и задушил»: Шаги Трампа против Европы вызвали шок даже в США

Европейские страны стерпели настоящее унижение от американского лидера Дональда Трампа, а также промолчали во время выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который обрушился на Евросоюз с критикой, буквально переходя на личности. Об этом пишет портал Axios.

«Американский президент ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника США ошарашенным и оглушённым. Это произошло в течение трёх коротких дней на этой неделе», — сказано в материале.

По мнению издания, Европа оказалась в такой невыгодной ситуации из-за переговоров между США и Россией, куда не позвали Киев и европейских политиков, а также очередным пинком в адрес Европы стало высказывание главы Пентагона Пита Хегсета. Он заявил, что ЕС пора бы самостоятельно отвечать за свою безопасность. И, наконец, сокрушительное выступление Вэнса на конференции в Мюнхене добило европейских чиновников, утверждается в публикации.