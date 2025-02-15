Европа за сутки перескочила три стадии принятия неизбежного, на очереди — депрессия
ВЗГЛЯД: ЕС за одни сутки прошёл три стадии принятия неизбежного
Европейские государства в экспресс-режиме проскочили три стадии принятия неизбежного, остановившись на отметке «депрессия». Причиной такого ускоренного восприятия стали решительные действия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание «Взгляд».
США действительно форсируют события по Украине, а для Европы это ощущается как сплавление по бурной горной реке на худой байдарке с двумя украинскими тризубцами в руках вместо вёсел. Европейские политики до сих пор не могут прийти в себя, и, как сказал президент ФРГ Штайнмайер, напоминают «оленей, попавших под свет фар».
Около полувека назад американский психолог Элизабет Кюблер-Росс наглядно объяснила, как люди принимают неизбежное, описав весь процесс с помощью пяти стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Дональд Трамп сделал всё настолько быстро, что ЕС за сутки преодолел первые три стадии. Сейчас «цветущий сад» остановился на четвёртой — депрессии.
«Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — подметил анонимный украинский чиновник в комментарии для The Economist.
Соединённые Штаты ищут самые быстрые решения по Украине. По словам спецпосланника Трампа Кита Келлогга, он рассчитывает, что на достижение какого-либо существенного прогресса уйдёт 100 дней. От этого сильно лихорадит Европу, ведь она ожидала явно другого после смены власти в Америке. А тут ещё Мюнхенская конференция и полный разнос Евросоюза от вице-президента США Джей Ди Вэнса. Владимиру Зеленскому там даже по-украински заговорить не дали. Самым главным табу на Западе являлась тема переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Да вы представьте себе лицо лидеров ЕС, когда Трамп не только начинает вести диалог с главой России, но и заявляет, что доверяет ему в вопросе достижения мира на Украине.
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