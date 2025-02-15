Европа за сутки перескочила три стадии принятия неизбежного, на очереди — депрессия

США действительно форсируют события по Украине, а для Европы это ощущается как сплавление по бурной горной реке на худой байдарке с двумя украинскими тризубцами в руках вместо вёсел. Европейские политики до сих пор не могут прийти в себя, и, как сказал президент ФРГ Штайнмайер, напоминают «оленей, попавших под свет фар».