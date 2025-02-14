Президент Германии сравнил европейских лидеров с оленями
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал европейских лидеров не вести себя как «олени, попавшие под свет фар». Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, западные страны не должен «парализовывать леденящий страх» при разрешении кризиса.
А ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления на Мюнхенской конференции жёстко раскритиковал Европу. По его словам, Европе угрожает не Россия и Китай, а отступление от некоторых важнейших ценностей.
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ТАСС / EPA / FILIP SINGER